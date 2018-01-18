Китайские авиакомпании начали разрешать пользоваться гаджетами на борту

Сегодня, 14:17

На внутренних рейсах ряд китайских авиаперевозчиков разрешил пассажирам пользоваться мобильными устройствами во время полета. На данный момент таких компаний три. Кроме того, рассматривается вопрос рассматривается вопрос о снятии запрете на некоторых международных рейсах.

Согласно опубликованному заявлению, пионером в снятии ограничений стала компания Hainan Airlines, которая к радости пассажиров заявила о возможности пользоваться гаджетами вовремя полета. Однако при этом бортпроводники должны следить за тем, чтобы мобильные устройства работали в авиарежиме. Лидер авиаперевозок на локальном рынке установила на 17 самолетах Wi-Fi.

Несмотря на официальное снятие запрета, в постановлении правительства говорится, что экипаж самолета может в любой момент потребовать отключения мобильных устройств. Такие требования связаны с безопасностью полета в определенных ситуациях. Решение экипажа должно выполняться неукоснительно. Напомним, запрет на пользование мобильными устройствами, просуществовал в Китае почти 20 лет.