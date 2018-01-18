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В Воронеже могут сократить скорость на дорогах до 30 км/ч

Сегодня, 13:17

До 30 км/ч предлагается сократить скорость передвижения автомобилей в Воронеже. С такой инициативой выступили местные жители.

На местном сайте улучшения делового климата появилось предложение от одного из горожан, считающего правильным снизить скорость передвижения машин на дорогах города, дабы обезопасить пешеходов. Он предложил создать зону с ограничением в 50 км/ч, при въезде к которой появятся знаки с указанием, что скорость езды составляет 30 км/ч, дабы не допустить превышения скорости до 70 км/ч. В своем проекте мужчина выделил определенные участки, где нужно перво-наперво сократить скорость.
Городские власти поддержали снижение скорости до 40-50 км/ч, сейчас данный вариант обговаривается на федеральном уровне. Также считает верным внести изменения в КоАп для снижения начального превышения это приведет к уменьшению скорости до 76-70 км/ч с 75-80 км/ч.


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