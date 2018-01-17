Ротенберг планирует продать 10% акций «Шереметьево» в 2018 году

Сегодня, 11:35

Александр Пономаренко, председательствующий в совете директоров «Шереметьево», сообщил о намерении Аркадия Ротенберга и его партнеров выставить на продажу в 2018 году 10% акций компании.

В текущем году 10% акций «Шереметьево» могут достаться профессиональному стратегу отечественного рынка, заявил Пономаренко. Пока что 66% крупнейшего аэропорта в России принадлежат корпорации TPS Avia, которые между собой делят Аркадий Ротенберг (34,78%) и Александр Скоробогатько с все тем же Пономаренко (65,22%). Остальными акциями «Шереметьево» владеет Росимущество.

В TPS Avia хотят, дабы 10% акций крупнейшего российского аэропорта купил авторитетный международный инвестор, к примеру, компания Changi (Сингапур) или Fraport (Германия). Оба потенциальных покупателя владеют львиными долями акций именитых аэропортов у себя на родине. Первой на четверть принадлежит петербургский аэровокзал «Пулково» и аэропорт во Франкфурте. Вторая имеет 30% акций авиакомпании Basel Aero.