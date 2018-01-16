Россияне стали на 30% больше ездить по платным дорогам

Вчера, 20:12

По свидетельству «Автодора» россияне на одну треть увеличили количество поездок по платным трассам.

Это увеличение произошло по поездкам по существующим автотрассам, а также за счет ввода в эксплуатацию новых участков. Также следует отметить снижение статистических показателей по автомобильным авариям на таких дорогах из-за более высокого качества используемых материалов для покрытия, хорошего освещения в темное время суток, многополосного движения. Эти автотрассы оснащены отличными объектами придорожной инфраструктуры, сервисными центрами, пунктами общепита.

С помощью транспондера, единого для всех операторов, участники автодорожного движения могут оплачивать передвижение по любым платным отрезкам.