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В Дагестане зарегистрировались в системе «Платон» более 10 тыс. грузовиков

Вчера, 19:30

В Дагестане в дорожной системе «Платон» было зарегистрировано больше 10 тысяч грузовиков.

Стоит отметить, что 95% кавказских водителей установили бортовые устройства на бесплатной основе для перечисления денег за пользование федеральными автодорогами, хотя оплату можно производить с помощью маршрутных карт. Денежные средства, вырученные в качестве оплаты за пользование дорогами, выделяются преимущественно на ремонт федеральных трасс, что позволяет быстрее и качественнее развиваться российским направлениям.

Наблюдается тенденция к росту числа большегрузов, которые регистрируются в этой относительно новой системе. Также регистрация дает возможность исключения сумм платежей из расчета транспортного налога.


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