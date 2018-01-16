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Кассы РЖД начали продавать проездные билеты для домашних животных

Вчера, 19:23

Представители РЖД сообщили, что домашние животные, с которыми ездят многие граждане, теперь также не останутся безбилетными пассажирами. Именно для такого случая предусмотрены специальные билеты для животных и их начали уже продавать в кассах.

Все пассажиры в России смогут теперь приобрести специальный билет для своего домашнего питомца, с которым отправляются в путешествие. Во многих кассах РЖД начали продавать такие билеты, хотя ранее им можно было приобрести лишь в кассах дальнего следования. Кроме этого, пассажирам досталась уникальная возможность оформить проездной билет на поезд для животного, не выходя из дома, с помощью официального портала РЖД.

Мало того, эту процедуру можно сделать даже после того, как сам пассажир уже приобретет себе билет на поезд. Это очень полезно для граждан, так как потребность в сопровождении и своего животного может появиться в самый последний момент у владельца.


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