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Карты и брелоки "Москвенок" объединились с приложением "Тройка"

Сегодня, 10:48

В Москве изготовили по две тысячи электронных карт и брелоков "Москвенок", которые можно купить в интернет-магазинах. Они соединены с транспортным приложением "Тройка". Как сообщает глава столицы, благодаря картам дети имеют возможность пройти в школу, выйти, купить еду в столовой и прокатиться на транспорте.

Замруководителя по работе с клиентами метро Москвы Роман Латыпов отметил, что электронная карта имеет два лицевых счета, независящих друг от друга. Пополнение "Тройки" возможно с помощью касс метро, приложения "Метро Москвы" и онлайн-сервис пополнения на сайте метро.
Производят такие объединенные карты фирмы частного владения. Такая возможность появилась после подключения браслетов и брелоков, разработанных организациями, к системе "Проход и питание". Об этом сообщил Евгений Симановский, который является руководителем проекта "Москвенок".


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