В общественном транспорте Екатеринбурга начнут принимать банковские карты

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В Екатеринбурге уже летом нынешнего года в местных автобусах, трамваях и троллейбусах появятся валидаторы для расчёта посредством бесконтактной банковской карты. Нововведение внедрят непосредственно к ЧМ-2018.

По словам гендиректора ОАО «И-Сеть» Павла Ведерникова, произвести оплату за проезд можно будет просто поднеся карту к валидатору. Устройство само спишет требуемую сумму. Он также пояснил, что для работы сгодятся старые аппараты, которые достаточно будет просто перепрограммировать. Тестирование безналичного расчёта в екатеринбургском транспорте начнётся весной.

Ранее администрация метро Екатеринбурга анонсировала появление в подземке первых терминалов CVB. С их помощью пассажиры смогут оплачивать поездку с помощью бесконтактных карт.