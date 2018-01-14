Видео: В Ростове найдена необычная комбинация дорожных знаков

Вчера, 20:52

В Ростове найдена необычная комбинация дорожных знаков. Об этом сообщил блогер Артемий Зайцев. На своем Youtube-канале мужчина выложил видео нового ростовского знака «Пешеходный переход», «Инвалиды», а также «Поворот налево».

Артемий Зайцев поделился с пользователями видео-хостинга Youtube новым материалом. Так, мужчина запечатлел необычную комбинацию дорожных знаков. В городе появился новый уникальный знак «Пешеходный переход», «Инвалиды», а также «Поворот налево».

Причиной стало размещение властями всех трёх знаков на одном столбе. Новинка от автодора находится возле мегацентра «Горизонт» и рядом с парковкой.

«Те, кто прицепил табличку Инвалиды к пешеходному переходу, реально изобрели новый знак,» - прокомментировал автор видео.

О судьбе нового знака должно уже узнали и чиновники, однако они не спешат наводить лад в городе.