Москвичи могут посетить закрытые станции метро

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В январе текущего года в метрополитене Москвы пройдет ряд экскурсий для коренных жителей и гостей столицы. Благодаря им люди смогут обрести знания о том, как строились станции, а также побывать на закрытых по причине реконструкции объектах и проехаться по необозначенным на карте метрополитена станциям.

Как сообщают представители столичного метро, в этом месяце можно попасть сразу на 4 экскурсии. Так, уже в эту среду состоится подобное мероприятие под названием "Большой сталинский стиль в метро". 24 и 26 января все желающие смогут посетить экскурсии "Подземные храмы социализма" и "Как устроено метро. Электродепо "Красная Пресня"". Заключительным экскурсом станет мероприятие "Как мы строили метро", которое пройдет 30 января.

Экскурсии запланированы на дневное время, но есть и ночные.

Поинтересоваться расписанием и купить билеты уже стало возможным с помощью сайта местного экскурсионного бюро. В то же время билеты появились в продаже в кассах московского Музея.