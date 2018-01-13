В Москве часть Дмитровского шоссе перекроют из-за строительства метро

Вчера, 20:22

Власти Москвы ограничили до лета движение транспорта на Дмитровском шоссе и еще семи улицах в связи со строительством метро.

В Москве начали строительство новой «Люблинско-Дмитровской» ветки метро. Об этом пресс-служба Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры на своей странице в Twitter уведомила столичных жителей. Под публикацией снимка, на котором указан закрываемый отрезок шоссе, сообщалось, что с 15 января 2018 года движение транспорта на некоторых участках трассы будет приостановлено. Строительные работы, как сообщила мэрия, запланировано завершить 30 мая этого года. Данное ограничение распространяется на дорожный участок от дома №70 до Бескудниковского бульвара на Дмитровском шоссе и еще семь улиц столицы.

Власти заявили: новая ветка метро ускорит проезд жителей соседних районов, предположительно, на 20 минут. Для приостановления движения будет закрыто по одной полосе на каждое направление. Пассажирское передвижение от «Петровско-Разумовской» до «Селигерской» станций по истечении 2-3 месяцев обещают открыть.