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В Ростове-на-Дону водители мешают спецтехнике убирать снег

Вчера, 17:57

Представители администрации Ростова-на-Дону информируют, что водители мешают спецтехнике убирать снег. Причиной тому стала парковка личного транспорта на обочинах проезжей части.

Согласно публикации властей, на дорогах местные водители паркуют свои транспортные средства. Это является настоящим препятствием для коммунальщиков, которые проводят противогололедные мероприятия, посыпая проезжие части специальными реагентами.

Администрация призывает горожан отказаться от идеи оставлять свои автомобили на дорогах. В ближайшие дни в Ростове-на-Дону ожидается ухудшение погодных условий в виде осадков. В ночь на 13 октября на ростовских улицах появились более шестидесяти единиц техники коммунальных предприятий. Также правительство просит горожан оставлять замечания по качеству снегоочистных работ в диспетчерской службе.


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