VistaNews.ru


В Новосибирске знак "Тупик" закрыл обзор светофора на перекрестке

Сегодня, 14:41

В Новосибирске сотрудники дорожной службы закрыли обзор светофора знаком «Тупик». Теперь водители и пешеходы на перекрестке улиц Авиастроителей и 25 лет Октября не могут увидеть сигналы регулятора движения.

 В Сети появилось фото, которое опубликовал сам Михаил Мезенцев, который является представителем Федерации автомобилистов Новосибирска. На кадре видно, что светофор в районе перекрестка улиц Авиастроителей и 25 лет Октября совершенно недоступен для визуализации. Причиной этого стал предварительно установленный знак «Тупик» сотрудниками дорожной службы.

 Из-за этого нюанса движение транспорта в этом участке проезжей части города затруднено. Ни водители, ни пешеходы не могут правильно понять, что показывает сигнал регулятора движения. Это чревато тяжкими последствиями с ДТП. По словам самого Мезенцева, он, проезжая на автомобиле, растерялся, когда не увидел светофора. Проехав перекресток, мужчина специально остановился и вернулся пешком к месту, где раньше был установлен прибор. Увидев его закрытым знаком, он сделал фото и выложил в интернет.


Поделиться:

Похожие новости


Оставить комментарий

Введите код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Cамое популярное в социальных сетях

Vista News

О VistaNews.ru

На данном портале публикуются новости информационной службы сетевого издания VistaNews (ВистаНьюс).

Cвидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 68546. Сетевое издание "VistaNews" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 31 января 2017г.

Ресурс может содержать матриалы 18+

Перепечатка материалов издания возможна только при создании активной гиперрссылки на страницу портала vistanews.ru. Её отсутствие будет рассматриваться как нарушение авторских прав сетевого издания VistaNews.

Дополнительная информация

© Vista News Since 2015. All rights reserved. Все права защищены.