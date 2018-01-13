В Новосибирске знак "Тупик" закрыл обзор светофора на перекрестке

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В Новосибирске сотрудники дорожной службы закрыли обзор светофора знаком «Тупик». Теперь водители и пешеходы на перекрестке улиц Авиастроителей и 25 лет Октября не могут увидеть сигналы регулятора движения.

В Сети появилось фото, которое опубликовал сам Михаил Мезенцев, который является представителем Федерации автомобилистов Новосибирска. На кадре видно, что светофор в районе перекрестка улиц Авиастроителей и 25 лет Октября совершенно недоступен для визуализации. Причиной этого стал предварительно установленный знак «Тупик» сотрудниками дорожной службы.

Из-за этого нюанса движение транспорта в этом участке проезжей части города затруднено. Ни водители, ни пешеходы не могут правильно понять, что показывает сигнал регулятора движения. Это чревато тяжкими последствиями с ДТП. По словам самого Мезенцева, он, проезжая на автомобиле, растерялся, когда не увидел светофора. Проехав перекресток, мужчина специально остановился и вернулся пешком к месту, где раньше был установлен прибор. Увидев его закрытым знаком, он сделал фото и выложил в интернет.