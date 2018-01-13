На дорогах Ярославля насчитали 2 530 ям

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В Ярославле в рамках госпрограммы «Безопасные и качественные дороги» на дорогах насчитали 2 530 ям. С третьего января специалистами было ликвидировано почти пятьсот ям.

В Ярославле специалисты приступили к активному ремонту проезжей части, всего в городе было замечено 2 530 ям, требующих соответствующих решений. Работы проведут во многих районах, первыми залатают более аварийные участки. Сегодня стартовали ремонтные мероприятия на проспекте Авиаторов, которые продлятся включительно до 17 января. Также в очереди на ремонт улицы Павлова, Курчатова, Гоголя, проспект Октября и заезд на остановке «Больница имени Соловьева».

В Ярославле этой весной продолжат капитальный ремонт дорожного полотна в рамках известного государственного проекта «Безопасные и качественные дороги». Чем именно будут залатывать ямы, коммунальщики не сообщают.