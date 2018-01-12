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Госавтоинспекция Башкирии назвала самые опасные участки дорог

Сегодня, 13:38

Госавтоинспекция республики Башкирии назвала самые опасные участки дорог в регионе. Стражи порядка добавляют, что водителям стоит помнить об усиленной безопасности на автодорогах из-за снегопада и гололёдов, которые наблюдаются в республике.

По словам сотрудников башкирского ГИБДД, самыми опасными участками дорог в регионе, которые имеют резкие спуски и путепроводы, являются такие направления, как Москва-Уфа. На этом участке опасной является территория возле Подымаловской развязки, Ширипово и Исамет.

Также опасным является и дорога Уфа-Самара. Здесь имеется в виду посёлок Кандры, Жуковская развязка и территория возле перекрёстка на село Бишкураево.

Ещё одним небезопасным стало направление Уфа-Оренбург. Там больше всего аварий случается в районе перекрёстка на Бозовьязы, возле Стерлибашевского перекрёстка, неподалёку сёл Зирган и Толбазы.

И последней назвали автодорогу Уфа-Оренбург. На этом участке самым опасным стал район перекрёстка Зинино-Жилино и посёлка Алаторка.

В ГИБДД напоминают, что в случае дорожно-транспортного происшествия нужно обратиться по телефону в ближайшую дежурную часть.


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