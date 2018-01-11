В Казани дорожный знак разрешает проезжать на красный свет

Сегодня, 14:58

В Казани установили дорожный знак, который разрешает проезжать на красный свет. Он расположен около ТЦ «Тандем» на пересечении улиц Декабристов и Горсоветской.

На дорожном знаке написано «Уступи всем, и можно направо». Также на нём изображена зелёная стрелка, разрешающая движение. Надпись со стрелкой расположены прямо около красного цвета на светофоре.

Стоит отметить, сегодня утром в Санкт-Петербурге предприимчивый прохожий помогал другим горожанам переходить дорогу. На Шлиссельбургском проспекте вышел из строя светофор. Мужчина снарядился фонариком и переводил через проезжую часть пешеходов, подавая световые сигналы водителям. В социальных сетях предприимчивого горожанина оценили по достоинству. Многие жители также неоднократно сталкивались с проблемной работой этого же светофора.