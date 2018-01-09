VistaNews.ru


Собянин пообещал скоро открыть станцию метро «Селигерская»

Сегодня, 13:53

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о сроках открытия станции метро «Селигерская». Новый участок Люблинско-Дмитровской линии начнет функционировать в течение ближайших 2-3 месяцев.

На открытии станции метро «Селигерская» администрация Москвы не планирует останавливаться в расширении линии столичной подземки. Основные работы полностью закончены на новом участке Люблинско-Дмитровской ветки, в скором времени тут начнут курсировать пассажирские поезда, подчеркнул Собянин. Открытие новой ветки поспособствует транспортному развитию 6 московских районов. Как итог, сразу полмиллиона жителей столицы ощутят положительное влияние расширения метро.

Не забыл Собянин и о строителях, работающих в шахтах метрополитена. Градоначальник поблагодарил их за качественную работу, выразив надежду на продолжения устоявшихся традиций сотрудничества в будущем.


Поделиться:

Похожие новости


Оставить комментарий

Введите код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Cамое популярное в социальных сетях

Vista News

О VistaNews.ru

На данном портале публикуются новости информационной службы сетевого издания VistaNews (ВистаНьюс).

Cвидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 68546. Сетевое издание "VistaNews" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 31 января 2017г.

Ресурс может содержать матриалы 18+

Перепечатка материалов издания возможна только при создании активной гиперрссылки на страницу портала vistanews.ru. Её отсутствие будет рассматриваться как нарушение авторских прав сетевого издания VistaNews.

Дополнительная информация

© Vista News Since 2015. All rights reserved. Все права защищены.