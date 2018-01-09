Собянин пообещал скоро открыть станцию метро «Селигерская»

Сегодня, 13:53

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о сроках открытия станции метро «Селигерская». Новый участок Люблинско-Дмитровской линии начнет функционировать в течение ближайших 2-3 месяцев.

На открытии станции метро «Селигерская» администрация Москвы не планирует останавливаться в расширении линии столичной подземки. Основные работы полностью закончены на новом участке Люблинско-Дмитровской ветки, в скором времени тут начнут курсировать пассажирские поезда, подчеркнул Собянин. Открытие новой ветки поспособствует транспортному развитию 6 московских районов. Как итог, сразу полмиллиона жителей столицы ощутят положительное влияние расширения метро.

Не забыл Собянин и о строителях, работающих в шахтах метрополитена. Градоначальник поблагодарил их за качественную работу, выразив надежду на продолжения устоявшихся традиций сотрудничества в будущем.