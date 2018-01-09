Судно для сообщения Камчатки с Курилами обойдётся в 920 млн рублей

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Для сообщения Камчатки с Курилами построят новое судно, которое обойдётся в 920 млн рублей. Конкурс на это уже объявлен Росморречфлотом.

920 миллионов является максимально возможной ценой. Срок приёма заявок на строительство суда ограничен до 18 января. Их рассмотрение намечено на 22 января.

Судно должно быть грузопассажирским. Оно должно регулярно соединять морским путём Петропавловск-Камчатский, Северо-Курильск и Командорские острова.

Данные проект финансируется в рамках целевой программы федерального уровня, направленной на дальнейшее развитие в РФ транспортной системы.

Судно, в своей наибольшей длине, будет иметь 75 метров при ширине в 13,4 метров. Согласно заказу, дедвейт должен составлять 1130 тонн.

При таких показателях на его борту могут разместиться до 34 пассажиров. Показатель контейнеровместимости составит, при этом, 27 TEU.

Согласно размещённой информации о предстоящем тендере, судно необходимо спустить на воду в срок до 10 декабря 2019 года.

После того, как оно начнёт рейсы, у жителей Северо-Курильска появится возможность без проблем добираться, как минимум, до Петропавловска. В дальнейшем для нужд Курил предполагается строительство ещё двух подобных судов.