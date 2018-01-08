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Ликсутов: К моменту ЧМ-2018 в Москве аккредитацию пройдут все таксисты

Вчера, 20:08

В Москве все службы такси пройдут аккредитацию к ЧМ-2018. Об этом  официально сообщил Максим Ликсутов.

Начальник департамента транспорта в России Максим Ликсутов сообщил, что к моменту проведения ЧМ-2018 все существующие службы такси пройдут аккредитацию в Москве. так как работы будет достаточно много, проверку знаний таксистов начнут организовывать в начале текущего года. Ведь на спортивное мероприятие приедут смотреть гости со всего мира, поэтому требования к таксистам будут соответствовать международным.

Как подчеркнул Ликсутов, каждый таксист в Москве должен уметь пользоваться англо-русским разговорником, а еще лучше знать язык на уровне общения, ориентироваться отлично по городу и владеть информацией о всех стоянках в местах проведения матча. Кроме того, транспортники будут осведомлены о плане действия в экстренных ситуациях, если такие возникнут, быть стресоустойчивыми и терпеливыми к своим клиентам.


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