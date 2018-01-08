С 9 января две сочинские ласточки будут ходить по новому графику

Вчера, 19:54

В январе график маршрута сочинских «ласточек» будет немного изменен. Новое расписание электричек опубликовано на портале «Кубань Экспресс-Пригород». Согласно новому измененному расписанию, две «ласточки» будут ездить по-новому времени.

Первый электропоезд № 6012 с направлением «Аэропорт Сочи-Лазаревская», а второй пригородный состав № 6011 «Туапсе-Аэропорт Сочи». Изменения в расписании будут действительны с 9 и 15 января. Новый график для сочинской «Ласточки», которая будет курсировать к Лазаревской станции начнется с 9 января. Время отправления из Сочи – 17:48.

Электричка будет останавливаться на таких станциях, как: Адлер, Хост, Мацест, Сочи, Дагомыс, Лоо, Якорная Щель, Чемитоквадже. На конечный пункт состав прибудет в 20:05. Пассажиры, которые намерены ехать к конечной станции, пробудут в дороге более трех часов. Второй электропоезд выйдет на маршрут с 15 января по новому маневру. Из Туапсе он будет отправлен в 17:00. Добраться на этой «Ласточке» можно к остановкам Шепси, Лазаревской, Чемитоквадже, Сочи, Мацест. Конечный пункт аэропорт Сочи. Время прибытия 19:55.