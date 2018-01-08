Ликсутов рассказал об увеличении пассажиропотока в ночь на Рождество

Вчера, 17:59

Свыше 330 тысяч граждан Москвы воспользовались общественным транспортом столицы для перемещения по городу в ночь Рождества, что в 1,5 раза превышает такой же показатель за 2017 год. Такой информацией поделился Максим Ликсутов, заместитель главы города.

Ликсутов связывает такой рост популярности московского метро и дорожного транспорта в городе с веселыми гуляниями, традиционно проводимыми в Сочельник, а также с организованным в Москве фестивалем «Путешествие в Рождество», поучаствовать в котором приехали и представители из Подмосковья.

Из данного количества пассажиров, более 295 тысяч перемещались по городу на метро в период с 22:00 до 02:00. Наиболее часто пассажиры использовали такие станции метро, как «Кропоткинская», «Китай-город» и «Третьяковская» - все они располагаются недалеко от наиболее популярных храмов и церквей. Еще 35 000 пользовались услугами наземного транспорта, а самые востребованные маршруты функционировали до 3.00.

Он отметил, что по указу главы города, на период праздников были усилены меры для обеспечения безопасного проезда в общественном транспорте.