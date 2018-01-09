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10 января в Москве на красную линию метро выйдут 8-вагонные поезда

Сегодня, 00:30

В Москве уже с 10 января на Сокольническую (красную) линию метро выйдут 8-вагонные поезда. Об этом в «ВКонтакте» рассказал Сергей Собянин, глава столицы.

Как сообщает Сергей Собянин, развитие московского метро заключается не только в строительстве, а также в улучшении старых линий. Десятого января на Сокольнической ветке впервые начнут курсировать поезда, состоящие из восьми вагонов. До конца января 40% составов оснастят дополнительным вагоном. Для разрешения этого вопроса была проделана очень серьезная работа, благодаря чему, перевозка количества пассажиров в сутки вырастет на 186 тысяч, а в год эта цифра будет равна 68 миллионам.

Красная линия метро в Москве является первой, по которой в 1935 году впервые начал ездить состав из четырех вагонов. В середине 19 века их удлинили уже до семи штук, так как больше не позволяли платформы.


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