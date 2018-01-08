В Нижнем Новгороде начали действовать новые виды проездных

Сегодня, 13:07

Сразу пять новых видов проездных билетов начали продавать в Нижнем Новгороде. Нововведения ввели с 1 января по просьбе пассажиров.

Отныне горожане смогут приобрести право месячного безлимитного проезда в зависимости от вида транспорта, который они обычно используют. В частности, в продажу поступили билеты на проезд исключительно в трамвае, троллейбусе и автобусе. Также можно купить проездной на использование услуг трамвая, троллейбуса и метро, или автобуса и метро. Стоимость билета – 2000 тысячи рублей. Отдельно за 1400 рублей предлагается приобрести проездной на троллейбус и трамвай.

Ранее мы писали, что в Москве повысилась стоимость проезда в общественном транспорте. При этом рост цен не коснулся пассажиров, использующих отдельные средства оплаты.