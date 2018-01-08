В Волгограде безопасность скоростного трамвая усилят к 2019 году

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По данным российских СМИ, в Волгограде безопасность скоростного трамвая усилят уже к 2019 году. Власти объявили аукцион со стартовой ценой контракта почти в 240 миллионов рублей.

В Волгограде накануне был объявлен аукцион в электронном режиме, где представлен контракт на сумму почти в 240 миллионов рублей. Согласно документу, деньги будут направлены на модернизацию комплекса систем безопасности скоростного трамвая, курсирующего по городу. В обязательства победителя аукциона входят работы по техническому перевооружению СБ и видеонаблюдения.

Первый этап продлится до 31 мая с момента подписания официального контракта, который затронет подземные линии и 50 трамваев. Камеры видеонаблюдения в салонах будут снабжены хранением архива. Помимо того, в вагонах установят устройство голосовой связи пассажиров с машинистом, а на станциях граждане через терминал смогут связаться с диспетчером. Второй этап заключается в мероприятиях на наземном участке линии и депо №5. Эти вопросы должны быть решены с 1 июня до 31 декабря.