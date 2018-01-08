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В Красноярском крае изменили названия федеральных трасс

Сегодня, 12:15

Росавтодор на своём официальном сайте разместил сообщение, что в Красноярском крае будут изменены названия и учётные номера двух трасс. Речь идёт об автодороге М-54 «Енисей» и М-53 «Байкал». Нововведение уступило в силу начиная с 1 января 2018 года.

В наше время М-54 «Енисей», которая соединяет Красноярск с Абаканом и Тувой прямо до российско-монгольской границы, будет называться Р-257 «Енисей».

Что касается трассы М-53 «Байкал», следовавшую ранее через восток и Красноярск, то теперь она будет иметь название Р-255 «Сибирь». Кроме этого, по ней можно будет проехать от Новосибирска до Иркутска.

Ранее сообщалось, что Росавтодор решил в 2018 год переименовать некоторые номера федеральных трасс. Все нововведения вступили в силу начиная с 1 января текущего года. Полный список всех изменений можно посмотреть на официальном ресурсе автомобильного ведомства.


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