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В Испании из-за снегопада произошел транспортный коллапс

Вчера, 21:17

Сегодня стало известно о том, что в Испании более четырех тысяч автомобилей оказались заблокированными на автотрассах из-за непогоды, несколько десятков дорог перекрыты, к ликвидации последствий снегопада подключены сотрудники правоохранительных органов, а также военные силы.

Генеральное дорожное управление сообщило о том, что на трассах А-6 и АP-6 сложилась наиболее сложная ситуация. На ликвидацию данного инцидента отправлены около двухсот пятидесяти военнослужащих. На трассе AP-6 удалось разблокировать все автомобильные средства. Генеральное дорожное управление и Гражданская гвардия рекомендуют и призывают не пользоваться автомобилями без необходимости, однако в Испании завершаются рождественские праздники и многие вынуждены садиться за руль.

На трех десятках дорог разрешено движение лишь с цепями на шинах. Повышенный уровень угрозы из-за снегопада введен в большинстве окраин Испании.


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