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В Брянской области нашли последний в регионе автобус «скотовоз»

Вчера, 16:55

Автобус ЛиАЗ-677, который в народе из-за низкого уровня комфорта прозвали «скотовоз», продолжает курсировать по маршруту в Унечи Брянской области. На днях в социальных медиа опубликовали фотографию последнего в регионе действующего старожила.

Данная модель начала производиться на базе Ликинского автозавода в Подмосковье в 1960-х годах. Последний автобус ЛиАЗ-677 сошёл с конвейера в 1994 году. Машина рассчитана на перевозку 80 пассажиров, имеет 25 мест для сидения. Модель часто критиковали за чрезмерно высокий расход топлива – на 100 километров расходуется 35-40 литров бензина. В начале 2000-х его постепенно начали снимать с эксплуатации в крупных городах России. Последний автобус такой модели, работающий в региональном центре, прекратил выходить на маршрут в Новосибирске 30 сентября 2015 года.

В Брянской области такой транспорт уже также в диковинку. Пользователи соцсетей считают, что 2018 год также станет последним для этого транспортного средства.


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