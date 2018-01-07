Тюменцы доберутся без пробок в Екатеринбург на ЧМ-2018

Сегодня, 10:14

Тюменские болельщики смогут попасть в Екатеринбург без пробок. Об этом заявил глава ФКУ «Уралуправтодор» Алексей Борисов. По его словам, 42 км автопути «Екатеринбург - Тюмень» отремонтируют до проведения ЧМ-2018.

Работники ФКУ «Уралуправтодор», во главе с Алексеем Борисовым, проведут ремонт автодороги «Екатеринбург - Тюмень». Это предусмотрено планом выполнения капитальных работ предприятия в 2018 году. Ремонт 42 км дорожного покрытия будет также преимуществом для тюменцев, которые изъявят желание присутствовать на отборочных играх по футболу в Екатеринбурге.

Любители футбола смогут добраться до матча без пробок и в более комфортных условиях передвижения. Также в число ремонтных работ включен проблемный участок - мостовой переход через железнодорожные пути в районе станции Глубокая.