В Костромской области ямы на дорогах латают необычной смесью

Вчера, 21:06

По данным СМИ, в Костромской области ямы на дорогах зальют новой смесью. Ситуацию прокомментировал Алексей Смирнов, заместитель губернатора.

По словам Александра Смирнова, декабрь и начало января сопровождаются перепадами температуры, в результате на дорогах практически постоянно образовывается вода. Это очень влияет на их сохранность, в результате проезжие части подвергаются разрушению. Есть два способа спасти дорогу это отвод воды и ремонт ям и трещин.

Заместитель губернатора рассказал, что главы дорожных организаций сообщали об увеличении объемов восстановительных мероприятий литыми смесями, которые нужно применять при температуре до минус десяти градусов. На данный момент в Костромской области замечается понижение температуры, что провоцирует на дорогах гололед. Уже начата обработка противогололедными материалами, его заготовили в количестве 120 тысяч тонн.