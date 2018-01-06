Вчера, 18:17

Сервис «Яндекс. Такси» «телепортировал» москвичей в Гвинейский залив. Это произошло по причине сбоя, зафиксированного утром 6 января.

Жители Москвы, решившие сегодня утром воспользоваться услугой такси посредствам популярного сервиса «Яндекс. Такси», столкнулись с интересной ситуацией. В момент заказа машины и регистрации конечного адреса им был выставлен счет примерно на 500 тысяч рублей. Все дело в том, что сервис фиксировал их местонахождение в Гвинейском заливе и предлагал взять машину до Узбекистана.

В начале декабря москвичи уже жаловались на сбой в функционировании GPS-навигации. Сервис «Яндекс. Навигатор» перемещал граждан в Шереметьево, хотя их местонахождение было не близким к аэропорту. Тогда представители российского хостинга объясняли ситуацию локальным сбоем геопозиционирования.