«Аэрофлот» рассказал о проблемах в обслуживании рейсов в Вашингтоне

Вчера, 17:00

«Аэрофлот» сообщил, что с обслуживанием рейсов в Вашингтон возникли серьёзные проблемы. Это связано с тем, что службы местного аэропорта отказываются предоставлять необходимые услуги российскому авиаперевозчику.

Впрочем, это, по большей части, связано с погодными условиями, которые сейчас демонстрирует погода над этим городом. Это касается не только посадочных полос Нью-Йорка, но и всех аэрогаваней штата Вашингтон.

В то же время, ряду рейсов посадки разрешены. Администрацией аэропорта предпринимаются попытки для того, чтобы пассажиры были доставлены из Нью-Йорка до Вашингтона с помощью наземного транспорта.

Помимо того, те, кто летят по данному маршруту 4, 5 и 6 января, имеют право на бесплатную замену билетов на другие стыковочные рейсы. Также допускается замена билетов и на обратных направлениях.

Сообщается, информация о трудностях на авиаперелётах в США и внутри страны, будет оперативно размещена на официальном сайте американских авиаперевозчиков. В том числе, это будет касаться и рейсов, которые в это государство осуществляет «Аэрофлот».