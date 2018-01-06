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17 тысяч единиц оружия изъяли у пассажиров Московского метро

Сегодня, 12:24

Заместитель мэра Москвы по транспорту Максим Ликсутов заявил о нарушениях в Московском метрополитене. Так, пассажиры метро пытались провезти 17 тыс. единиц оружия, которые были конфискованы в 2017 году.

Согласно данным профильного ведомства, из 260 тыс. опасных предметов, 17 тыс. были замечены как единицы оружия. Улучшить безопасность в столице было поручено транспортному департаменту мэром Собяниным. Процесс досмотров осуществляется на 207 станциях столичной подземки.

Пассажиры метро также удовлетворены состоянием контроля оборота опасных объектов в метро. По мнению москвичей, мэр Собянин активно заботится о безопасности горожан.


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