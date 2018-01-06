По Ставрополю ездит адская маршрутка

Вчера, 21:22

В Ставрополе живо обсуждается возмущенный пост местного жителя, который привлек внимание общественности к качеству пассажирских перевозок. В качестве примера автор привел «адскую» маршрутку, которая ездит по городу.

Житель Ставрополя рассказал, как его поездка в маршрутке чуть не закончилась инфарктом. По словам автора, уже через две минуты после начала движения из-под капота автобуса повалили густые клубы дыма. Водитель, нисколько не обращая внимания на явный форс-мажор, под залихватский «шансон» продолжал крутить баранку. Когда едкий дым проник в салон, пассажиры начали робко возмущаться, а затем половина из них вышла на первой остановке.

Ставропольцы живо отреагировали на возмущенный рассказ и начали делиться своими воспоминаниями. Оказалось, что почти все пользователи испытали на себе «комфорт и безопасность» при поездках в городских маршрутках. Некоторые комментаторы напомнили, что тендер на перевозки проводился без контроля общественности.