Московское метро продлит работу на Рождество до 02:00

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Московский метрополитен продлит работу до 02:00 мск в ночь с 6 на 7 января. Причиной стало празднование рождественского сочельника и Рождества Христова. Наземный общественный транспорт 163 маршрутов будет работать до 03:00 мск.

Согласно данным департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы, в графики работы метрополитена и общественного транспорта внесены изменения. Так, пресс-служба метро Москвы сообщает, что совершить поездку в ночь с 6 на 7 января можно будет до 02:00 мск. Наземный общественный транспорт будет предоставлять услуги перевозки пассажиров до 03:00 мск.

Под увеличение времени работы попали 163 наиболее востребованных маршрута. Такие меры были предприняты профильным департаментом для комфортности передвижения москвичей в ночь празднования Рождества.

Напомним, православные христиане 6 января отмечают Рождественский сочельник. Этот праздник знаменует окончание 40-дневного поста и встречу Рождества Христова 7 января.