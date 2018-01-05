У якутских дорог расставили манекены школьников

Вчера, 18:19

У якутских дорог установили манекены школьников, которые будто бы хотят перейти дорогу. Полицейские считают, что этот метод станет очень эффективным в борьбе с водителями-лихачами, и приучит их к соблюдению всех правил дорожного движения. Информация об этом сообщается на официальном сайте местного управления МВД РФ.

Примечательно то, что изображения детей настолько реалистичны, что из запросто можно принять за настоящих детей. Кроме этого, дети-якуты «обозначены» специальными светоотражающими элементами.

В релизе якутского управления МВД говорится, что Госавтоинспекция республики решила принять такие меры не просто так, а чтобы привлечь внимание водителей транспортных средств неподалёку от учебных заведений. Именно на этой территории города ежедневно проходят сотни детей, которые идут в школы и со школ.

В полиции говорят, что установленные манекены можно легко заметить из далека, потому что они «одеты» в яркую одежду и имеют светоотражатели. Когда автолюбители издалека замечают фигуру переходящего дорогу ребёнка у пешеходного перехода они сразу же снижают скорость движения, что значительно уменьшает вероятность очередной трагедии.