VistaNews.ru


В Ярославле на Рождество запускают дополнительный автобус

Сегодня, 12:37

Правительство Ярославля приняло решение запустить дополнительный автобус на рождественскую ночь с 6 на 7 января.

По словам мэрии, будет введен автобус маршрута №34, с помощью которого можно будет попасть на Рождественское богослужение, которое состоится в Свято-Введенском Толготском женском монастыре. В 23:00 автобус начнет свой маршрут с Красной площади. В 02:00, когда богослужение закончится, на этом же транспорте можно будет добраться домой. Стоимость ночного рождественского проезда будет составлять 23 рубля.
Такое краткое нововведение запущено ради удобства горожан. Чтобы у желающих посетить служение не возникало проблем с нехваткой мест в другом транспорте или его нехваткой вообще.


Поделиться:

Похожие новости


Оставить комментарий

Введите код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Cамое популярное в социальных сетях

Vista News

О VistaNews.ru

На данном портале публикуются новости информационной службы сетевого издания VistaNews (ВистаНьюс).

Cвидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 68546. Сетевое издание "VistaNews" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 31 января 2017г.

Ресурс может содержать матриалы 18+

Перепечатка материалов издания возможна только при создании активной гиперрссылки на страницу портала vistanews.ru. Её отсутствие будет рассматриваться как нарушение авторских прав сетевого издания VistaNews.

Дополнительная информация

© Vista News Since 2015. All rights reserved. Все права защищены.