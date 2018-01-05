В Ярославле на Рождество запускают дополнительный автобус

Сегодня, 12:37

Правительство Ярославля приняло решение запустить дополнительный автобус на рождественскую ночь с 6 на 7 января.

По словам мэрии, будет введен автобус маршрута №34, с помощью которого можно будет попасть на Рождественское богослужение, которое состоится в Свято-Введенском Толготском женском монастыре. В 23:00 автобус начнет свой маршрут с Красной площади. В 02:00, когда богослужение закончится, на этом же транспорте можно будет добраться домой. Стоимость ночного рождественского проезда будет составлять 23 рубля.

Такое краткое нововведение запущено ради удобства горожан. Чтобы у желающих посетить служение не возникало проблем с нехваткой мест в другом транспорте или его нехваткой вообще.