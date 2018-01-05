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В аэропорту Симферополя задерживаются рейсы из-за тумана

Сегодня, 11:39

В аэропорту Симферополя задерживается 11 рейсов. Причиной стали погодные условия – над городом навис туман.

 Сегодня, 5 января, над Симферополем навис сильный туман. Сложные погодные условия привели к тому, что аэропорт не может принимать и отправлять рейсы. Сообщается, что произошла задержка восьми авиарейсов из Москвы, двух из Санкт-Петербурга и одного из Сочи. Среднее время опоздания каждого рейса составляет четыре часа.

Синоптики сообщают, что сильный туман накрыл практически весь Крымский полуостров. Когда погодные условия изменятся, пока не сообщается. Руководство аэропорта Симферополя сообщает, что сможет возобновить принятие и отправление авиарейсов только после улучшения видимости.

Напомним, что московские аэропорты задержали более 20 рейсов. Причиной этому стал сильный снегопад, который накрыл российскую столицу.


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