VistaNews.ru


Аномальное тепло на Ямале привело к запрету движения по зимникам

Вчера, 20:19

Аномальное тепло, установившееся сейчас на Ямале, привело к запрету движения автомобилей по зимникам. Водителей призывают не пользоваться этими сезонными дорогами, которые сейчас очень опасны.

 Установление на Ямале слишком тёплой погоды не даёт возможности для дорожных служб открыть по зимникам официальное движение. Поэтому они предостерегают от того, чтобы до этого передвигаться по данным дорогам, являющимся сезонными.

К началу января на Ямале был открыт только один зимний маршрут, ведущий из Уренгоя в Красноселькуп. Сейчас дорожники, из-за наступившего потепления и метели, закрыли и его.

Когда на Ямале будет открыто официальное передвижение по зимникам, местные дорожники пока сказать не решаются. Следствием тёплой погоды является то, что зимники никак не могут должным образом «схватиться». Метеорологи также затрудняются с прогнозами.

Есть уже и нарушители запрета, решившие, что им всё нипочём. Водители нескольких грузовиков решили проехать по закрытому зимнику от Игрима до Приобья. В итоге машины ушли под лёд, а тем, кто ими управлял, удалось выжить лишь чудом.


Поделиться:

Похожие новости


Оставить комментарий

Введите код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Cамое популярное в социальных сетях

Vista News

О VistaNews.ru

На данном портале публикуются новости информационной службы сетевого издания VistaNews (ВистаНьюс).

Cвидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 68546. Сетевое издание "VistaNews" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 31 января 2017г.

Ресурс может содержать матриалы 18+

Перепечатка материалов издания возможна только при создании активной гиперрссылки на страницу портала vistanews.ru. Её отсутствие будет рассматриваться как нарушение авторских прав сетевого издания VistaNews.

Дополнительная информация

© Vista News Since 2015. All rights reserved. Все права защищены.