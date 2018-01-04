Аномальное тепло на Ямале привело к запрету движения по зимникам

Вчера, 20:19

Аномальное тепло, установившееся сейчас на Ямале, привело к запрету движения автомобилей по зимникам. Водителей призывают не пользоваться этими сезонными дорогами, которые сейчас очень опасны.

Установление на Ямале слишком тёплой погоды не даёт возможности для дорожных служб открыть по зимникам официальное движение. Поэтому они предостерегают от того, чтобы до этого передвигаться по данным дорогам, являющимся сезонными.

К началу января на Ямале был открыт только один зимний маршрут, ведущий из Уренгоя в Красноселькуп. Сейчас дорожники, из-за наступившего потепления и метели, закрыли и его.

Когда на Ямале будет открыто официальное передвижение по зимникам, местные дорожники пока сказать не решаются. Следствием тёплой погоды является то, что зимники никак не могут должным образом «схватиться». Метеорологи также затрудняются с прогнозами.

Есть уже и нарушители запрета, решившие, что им всё нипочём. Водители нескольких грузовиков решили проехать по закрытому зимнику от Игрима до Приобья. В итоге машины ушли под лёд, а тем, кто ими управлял, удалось выжить лишь чудом.