Возобновление регулярных рейсов в Каир прокомментировали в АТОР

Вчера, 18:52

Возобновление регулярного авиарейса между Каиром и Москвой прокомментировала исполнительный директор АТОР (Ассоциация туроператоров России) Майя Ломидзе.

По словам Ломидзе, то, что открылось авиасообщение между российской Москвой и египетским Каиром, является очень хорошим знаком. Именно он и даёт надежды гражданам РФ, что в скором будущем возможны чартерные рейсы на курорты Красного моря. А то, что это было сделано не в начале февраля, как было обещано, а на целый месяц раньше — усиливает уже имеющуюся надежду.

Кроме этого, чиновник добавляет, что на рынке не ожидается ажиотажа, поскольку в наше время туристический сезон находится в самом разгаре. У туроператоров ещё будет время, чтобы подготовиться к моменту возобновления чартерных рейсов.

Президент РФ Путин недавно подписал указ, который предусматривает возобновление регулярных авиарейсов в Каир.