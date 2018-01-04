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Российские экранопланы пустят между Таллином и Хельсинки

Сегодня, 14:26

Российские экранопланы пустят между Таллином и Хельсинки. Добраться из одной столицы в другую можно будет всего за 30 минут.

Информацией поделился руководитель проекта, руководитель Sea Wolf Express Вилле Хёгман. В своём интервью он рассказал, что компания уже купила у России один экраноплан. Всего же контрактом предусмотрена покупка 15 судов. Уже в скором времени экипаж пройдёт тренировку, после чего сразу же начнут организовывать транспортировку пассажиров.

Всего на одном экраноплане могут поместиться 12 человек (экипаж не учитывается). Планируется, что одно такое судно за сутки сможет перевозить 144 пассажира. Конкретная дата начала транспортировки людей ещё не указывается. Специалисты сначала проведут все необходимые тесты, чтобы удостовериться в безопасности судна.

Напомним, что расстояние между Таллином и Хельсинки составляет 82 километра по воде. Вышеуказанный маршрут экраноплан сможет преодолеть всего за 30 минут.

Экраноплан – водное судно на воздушной подушке. Сейчас их выпускает НПО «Аэротехнологии», что в Нижнем Новгороде.


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