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Собянин рассказал о льготах для владельцев карты «Тройка»

Сегодня, 14:20

Мэр Москвы Сергей Собянин у себя в Twitter рассказал, что власти создадут специальную программу лояльности для владельцев транспортной карты «Тройка».

Градоначальник также добавил, что около 90% всех пассажиров московского транспорта расплачиваются за проезд «Тройкой». Для владельцев данной карты будет создана специальная программа лояльности. Она позволит таким пассажирам оплачивать полученными бонусами часть покупок в столичных магазинах, кинотеатрах и заведениях общественного питания.

Ранее стало известно, что со 2 января текущего года проезд по карте «Тройка» подорожал на 1 рубль. Теперь цена за одну поездку в наземных видах транспорта и метро составляет 36 рублей, а цена проездного на 60 поездок по Москве увеличилась на 65 рублей, теперь она составляет 1,7 тысячи.

20 тысяч 75 рублей пассажиры должны будут заплатить за безлимитный 30-дневный билет. Неизменной останется стоимость разовых билетов «Единый» на одну и две поездки.


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