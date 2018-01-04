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В Москве между станциями МЦК и ЖД платформами построят пересадки

Сегодня, 13:07

В 2018 году между станциями МЦК и ЖД платформами в Москве построят пересадки. Сообщается, что это будет проводиться как силами ОАО «РЖД», так и силами самого города.

 Марат Хуснуллин, который занимает должность заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства, сообщает, что в 2017 году станции Казанского направления и МЦК уже были интегрированы, а в текущем году в планах стоит завершение основных работ ещё на семи направлениях.

По заявлениям чиновника, для этого решили перевести такие платформы, как на Ярославском направлении «Северянин», на Горьковском направлении «Качарово» и на Савеловском направлении неподалёку от пересечения с МЦК «Окружная». Это даст возможность сделать единые общие транспортные комплексы. В них пассажиры получат возможность пересаживаться с одного вида транспорта на другой, и это будет происходить при выходе на улицу.

Марат Хуснуллин также отмечает, что в данный момент продолжают обустраивать и реконструировать уже существующие станции и платформы. Это всё направлено в первую очередь, по словам чиновника, на повышение комфорта пассажиров, на сокращение общего времени пути, а также на удобство во время пересадок.


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