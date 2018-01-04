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В музее «Московский транспорт» отметили юбилей автобуса-легенды

Сегодня, 12:23

Сотрудники музея «Московский транспорт» достойно отметили 50-летний юбилей автобуса-легенды, труженика столичных дорог ЛиАЗ-677. Музейные экспонаты тщательно отреставрированы и подготовлены для просмотра.

Полвека назад на маршрутах Москвы появился автобус, разработанный и произведенный на Ликинском заводе. Этот автобус сразу пришелся по душе неприхотливым еще в то время столичным пассажирам. В отличие от своих более древних предшественников, ЛиАЗ-677 был довольно комфортабелен для пассажиров и неприхотлив в эксплуатации для водителей.

Несмотря на внешний вид, автобус мог вместить до 110 пассажиров, что для 60-х годов прошлого века в перегруженной Москве являлось дополнительным преимуществом. Автобус-трудяга полюбился и на Кубе, куда был экспортирован в начале 70-х. ЛиАЗ-677 стал «звездой» знаменитого фильма «Джентльмены удачи». Именно в его салоне профессор Мальцев принял директора детского сада Трошкина за бандита по кличке Доцент.


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