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Мосгортранс заказал нерабочую мойку для троллейбусов за 8,5 млн рублей

Сегодня, 11:35

Мосгортранс заказал специальную мойку для троллейбусов стоимостью 8,5 млн рублей. Как оказалось, оборудование не работает.

В сообщении указано, что транспортный департамент заключил контракт с ООО ГК «Ранстрой». Согласно предоставленной документации на техническое изделие, оно является весьма уникальным. Там даже была предусмотрена система по водоочищению, и много других «уникальных» фишек. Стоимость такого оборудования обошлась властям в 8,5 миллионов рублей. Когда современную троллейбусную мойку захотели испробовать, то она не заработала, как ни с чистой водой, так и с грязной.

Сейчас данным инцидентом уже занимаются правоохранители. По всей видимости, дорожный департамент хотел «отмыть» не только троллейбусы, но и достаточно крупную сумму.


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