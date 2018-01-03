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Мосгортранс отдал 8,5 миллионов рублей на неработающую мойку

Вчера, 19:48

Мосгортранс потратил 8,5 миллионов рублей на неработающую мойку, с помощью которой предполагалось чистить троллейбусы, как сообщает VladTime.

Установка оборудования и замена труб производилась ООО «ГК Ранстрой». Однако когда была проведена реновация, устройство не начало работать. По мнению экспертов, если применить для такого обычную автомойку, то обошлось бы минимум в два раза дешевле, то есть, примерно на сумму в 4 миллиона.

Какие именно сбои и в чём были в мойке, что она так и не заработала, не известно. На что были потрачены финансы, выделяемые Мосгортранс, в настоящее время не ясно. Делом заинтересовались правоохранительные органы, и сейчас проводится проверка, сроки полного окончания которой не уточняются.


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