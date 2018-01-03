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В Москве электрички на Белорусском направлении могут идти с опозданием

Вчера, 19:23

Представители пресс-службы МЖД сообщают, что в Москве электрички на Белорусском направлении могут идти с небольшим опозданием. Причиной тому стало задымление в поезде, произошедшее сегодня днем.

Согласно сообщению компании, движение составов не было остановлено, его переорганизовали по соседним путям. В результате возможно повышение интервала в графике пригородного движения. Причиной тому стало задымление в оборудовании под вагоном поезда в 16:26. Пассажиры были вынуждены ехать в сторону Москвы на попутных электричках.

Для разрешения ситуации был отправлен пожарный поезд, но его приезда не дожидались и старались устранить проблему средствами для тушения. Секцию состава, где возникло ЧП, отцепят и отведут в тупик. Причины и обстоятельства установят столичные специалисты, которые составят соответствующий отчет.


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