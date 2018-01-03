В Тольятти нашли редкий «праворукий» ВАЗ

Вчера, 18:27

В сети активно обсуждают уникальный экземпляр отечественного автомобиля ВАЗ-2108 с рулём с правой стороны, найденный очевидцами на улицах Тольятти. Пользователи гадают, как такой редкий вариант модели оказался на родине.

По мнению большинства участников обсуждения, речь идёт об одном из экспортных экземпляров автомобиля. Такие машины в малых объёмах производились Волжским автозаводом для эксплуатации в странах с левосторонним движением, в числе которых были Индия, Япония, Великобритания. Последний экземпляр ВАЗ-2018 с правым рулём сошёл с конвейера в 1990-х годах.

Ранее мы писали, что в Новосибирске на продажу выставили уникальную «Ниву» 1979 года выпуска. За 40-летний автомобиль просят 650 тысяч рублей. Причиной столь высокой стоимости стало то, что пробег внедорожника не превышает отметку 10 тысяч километров.