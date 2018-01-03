VistaNews.ru


В Тольятти нашли редкий «праворукий» ВАЗ

Вчера, 18:27

В сети активно обсуждают уникальный экземпляр отечественного автомобиля ВАЗ-2108 с рулём с правой стороны, найденный очевидцами на улицах Тольятти. Пользователи гадают, как такой редкий вариант модели оказался на родине.

По мнению большинства участников обсуждения, речь идёт об одном из экспортных экземпляров автомобиля. Такие машины в малых объёмах производились Волжским автозаводом для эксплуатации в странах с левосторонним движением, в числе которых были Индия, Япония, Великобритания. Последний экземпляр ВАЗ-2018 с правым рулём сошёл с конвейера в 1990-х годах.

Ранее мы писали, что в Новосибирске на продажу выставили уникальную «Ниву» 1979 года выпуска. За 40-летний автомобиль просят 650 тысяч рублей. Причиной столь высокой стоимости стало то, что пробег внедорожника не превышает отметку 10 тысяч километров.


Поделиться:

Похожие новости


Оставить комментарий

Введите код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Cамое популярное в социальных сетях

Vista News

О VistaNews.ru

На данном портале публикуются новости информационной службы сетевого издания VistaNews (ВистаНьюс).

Cвидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 68546. Сетевое издание "VistaNews" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 31 января 2017г.

Ресурс может содержать матриалы 18+

Перепечатка материалов издания возможна только при создании активной гиперрссылки на страницу портала vistanews.ru. Её отсутствие будет рассматриваться как нарушение авторских прав сетевого издания VistaNews.

Дополнительная информация

© Vista News Since 2015. All rights reserved. Все права защищены.