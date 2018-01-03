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В Башкирии увеличили льготы на транспорт на газе с 1 января

Сегодня, 14:27

В Башкирии с 1 января увеличили льготы на транспортный налог для транспортных средств на природном газе до 50 процентов. Правом на льготные условия теперь могут воспользоваться компании, которые занимаются перевозкой пассажиров и багажа городского, пригородного и международного назначения.

 Также условием на получение льгот является средний возраст ТС - не более 10 лет. Оформить такого рода льготу можно только на одну машину. Отмечает голова Госсобрания республики Константин Толкачёв: "Я уверен, что это закон будет положительно оценён владельцами транспорта. Всё это нужно и важно для улучшения экологии в целом.

Это повлияет и на увеличение автопарка. Данный законопроект повлиял на отмену некоторых других законов. Например, для машин муниципальных учреждений.


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