В Башкирии увеличили льготы на транспорт на газе с 1 января

Сегодня, 14:27

В Башкирии с 1 января увеличили льготы на транспортный налог для транспортных средств на природном газе до 50 процентов. Правом на льготные условия теперь могут воспользоваться компании, которые занимаются перевозкой пассажиров и багажа городского, пригородного и международного назначения.

Также условием на получение льгот является средний возраст ТС - не более 10 лет. Оформить такого рода льготу можно только на одну машину. Отмечает голова Госсобрания республики Константин Толкачёв: "Я уверен, что это закон будет положительно оценён владельцами транспорта. Всё это нужно и важно для улучшения экологии в целом.

Это повлияет и на увеличение автопарка. Данный законопроект повлиял на отмену некоторых других законов. Например, для машин муниципальных учреждений.