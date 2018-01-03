В Москве появятся новые светофоры на 60 участках дороги

Сегодня, 13:20

В Центре организации дорожного движения города Москвы сделали заяление о том, что в новом году в Москве на 60 участках дорожного полотна будут установлены новые светофоры.

По словам руководителя ЦОДД Вадима Юрьева, данное мероприятие проводится для "организации более комфортного и безопасного дорожного движения". Также Юрьев отмечает, что на данном этапе на городских дорогах работает более 40 тысяч светофоров. В 2018 году планируется установка светофоров еще по 60 адресам.

Светофоры являются неотъемлемой частью интеллектуальной транспортной системы (ИТС) столицы, в которую входят свыше 2 тысяч камер телеобзора, более 3,7 тысячи детекторов транспорта, 175 электронных информационных табло и около 2 тысяч стационарных и мобильных комплексов фотовидеофиксации. По словам самого Юрьева, светофоры создают более благоприятную обстановку на дорогах, благодаря им намного легче управлять транспортными потоками, учитывая обстоятельство, свидетельствующее о увеличении числа авто. Все чаще отмечается, что дороги просто-напросто перегружены с каждым днем увеличивающимся числом машин.

Юрьев подчеркивает, что решения о необходимости модернизации дорог и оснащения их новыми изобретениями принимаются на собраниях окружной комиссии по безопасности дорожного движения. Там же подлежат рассмотрению поступающие предложения и жалобы граждан.