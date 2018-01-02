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Собянин: За год МЦК перевезло 120 млн пассажиров

Вчера, 22:15

МЦК может смело называться рекордным перевозчиком прошедшего 2017 года. Собянин сообщил, что за годовой период этим путем транспортировались

Мэр Москвы Сергей Собянин отметил, что в 2017 году на МЦК проехало около 120 миллионов пассажиров. После проведенных исследований документации по проданным билетам на «Ласточки» стало понятно, что ежедневно новые поезда перевозили до 400 тысяч пассажиров в разные уголки региона.

Открытие второго кольца не относится некоем образом к столичному метро. Собянин подчеркнул, что как только первые «Ласточки» были отданы в эксплуатацию, москвичи и гости столицы активно отреагировали на такой вид транспорта, а сумасшедшая популярность поездок начала расползаться даже в территориальные глубинки. Метро в Москве дор этой поры било все показатели популярности и посещаемости пассажирами. С момента открытия МЦК, право лидерства перешло именно к новому способу транспортировки москвичей.


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